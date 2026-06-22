El Leipzig hace oficial el fichaje de Demichelis como nuevo entrenador

Demichelis, procedente del Real Mallorca, ha firmado con el club alemán hasta 2028.
"Con Martín Demichelis tendremos un entrenador que como jugador y entrenador ha tenido experiencias a alto nivel en Europa, Sudamérica y América del Norte", dijo el gerente deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer.
"Este perspectiva internacional compagina muy bien con la perspectiva global del RB Leipzig", agregó.
Demichelis había asumido al Mallorca en febrero pasado y no pudo evitar el descenso del club balear. El Leipzig a aprovechando una cláusula de rescisión para fichar al preparador argentino.
Antes del Mallorca Demichelis había entrenado el segundo equipo del Bayern, el River Plate y el FC Monterrey.
Como jugador vistió la camiseta del Bayern entre 2023 y 2010 y ganó en cuatro ocasiones la Bundesliga y la Copa de Alemania.