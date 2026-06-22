El Sevilla se concentrará en Países Bajos del 30 de julio al 7 de agosto

El Sevilla, que vuelve al trabajo el próximo 6 de julio tras un fin de semana de reconocimientos médicos, se medirá al Nimega el próximo 31 de julio; y el 2 de agosto al Utrecht antes de finalizar la concentración en Alemania con un amistoso contra el Bayer Leverkusen el 8 de agosto.

El conjunto sevillista ya anunció este domingo dos amistosos frente al Juventud Torremolinos, que este ejercicio jugó en Primera Federación y al que se medirán el 11 de julio, y el Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion y con el que se enfrentará el 26 del mismo mes.

El equipo también se medirá a domicilio al KS Cracovia polaco y al Córdoba CF los días 19 y 23 de julio.