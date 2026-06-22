Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a Cristiano

Cannavaro, de 52 años, entrena a Uzbekistán desde 2025 y, tras comenzar con una derrota contra Colombia, se prepara para un cruce de alto voltaje este martes en el NRG Stadium de Houston.

El italiano luce un currículum extraordinario como futbolista. Fue uno de los mejores centrales de su época, capaz de dominar pese a su altura, solo 176 centímetros, a base de inteligencia táctica, rapidez y reflejos.

Fue parte de la generación de oro del Parma, con el que conquistó la Copa UEFA de 1998, y su carrera le llevó a liderar al Juventus y, posteriormente, a fichar por el Real Madrid tras el escándalo de fraude deportivo de Calciopoli.

Aterrizó en el Real Madrid tras conquistar el Mundial de Alemania 2006 como capitán de Italia y ganó la final en los penaltis contra Francia en la noche en la que alcanzó los 100 partidos como internacional absoluto.

Con el Real Madrid conquistó dos ligas, en 2007 y 2008, además de una Supercopa de España.

Cannavaro inició su carrera como entrenador en 2014–2015 en el Guangzhou Evergrande, en pleno auge del fútbol chino, y desde entonces ha tenido un recorrido muy internacional en clubes y selecciones.

Entre Guangzhou, Al Nassr y Tianjin Quanjian vivió su etapa más sólida, con un ascenso a la Superliga china y títulos como la liga y la Supercopa con el Guangzhou en su segunda etapa, construyendo una reputación de técnico capaz de ordenar equipos, competir y ganar.

Regresó a Italia de la mano de Benevento y Udinese, además de un paso por el Dinamo de Zagreb, etapas mucho más cortas y con menos éxito.

En 2025 asumió el reto de dirigir a Uzbekistán rumbo al Mundial 2026, su primer gran proyecto de selección nacional estable tras una breve experiencia con China.

Llega a esta Copa como un campeón del mundo que intenta refrendar, ahora desde el banquillo, el legado que dejó dentro del campo.

En Houston, Cannavaro se encuentra ahora frente a otro símbolo generacional como Cristiano Ronaldo.