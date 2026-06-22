La calculadora de España: 5 escenarios y la única vía del triunfo para ser líder de grupo

Estos son los 5 escenarios posibles de la última jornada para la selección española:

España es primera de grupo con siete puntos, sin importarle otros marcadores, y se enfrentará al segundo del cuarteto J, compuesto por Argentina, Austria, Jordania y Argelia, en los dieciseisavos de final de la competición, el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

2 - Si España empata con Uruguay y Cabo Verde gana a Arabia Saudí…

España sumará entonces cinco puntos, dos más que Uruguay, pero lo mismos que Cabo Verde, con lo que, al haber empatado a cero con ella en la primera jornada, su igualdad se resolvería por la diferencia goleadora general.

Cabo Verde debería ganar a Arabia Saudí por cuatro o más goles en su choque de la última jornada para desplazar a España del liderato. Si fuera así, la segunda posición enfrentaría a España con el líder del grupo J, compuesto por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

3 - Si España empata con Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia Saudí…

España es primera de grupo con cinco puntos si se da esa combinación de marcadores, dos por encima de Uruguay y al menos dos por delante de Cabo Verde, dependiendo de si iguala o pierde con Arabia Saudí en la última jornada.

4 - Si España pierde con Uruguay y Cabo Verde gana a Arabia Saudí…

España quedaría tercera de grupo, con el consecuente agravante de su emparejamiento de la siguiente ronda. Las opciones para el tercero del H, siempre que esté entre los ocho mejores terceros de todos los cuartetos, son México o los primeros de los grupos L (puede ser Inglaterra), G (Egipto, Irán o Bélgica) o I (quizá Francia o Noruega).

5 - Si España pierde con Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia Saudí…

España es segunda de grupo en ese caso, porque la supera Uruguay con cinco puntos por los cuatro que contaría el conjunto de Luis de la Fuente, pero no lo harían ni Cabo Verde ni Arabia Saudí si la primera no gana a la segunda. En ese caso, Argentina o Austria irrumpirían en el camino de España, el 4 de julio en Miami.