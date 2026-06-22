Louzán: “Hagamos que esta familia llegue muy lejos”

“Felicitar a Luis y al equipo por la victoria de ayer. Toca disfrutar. Que entre todos hagamos que esta familia llegue muy lejos”, dijo Louzán en un evento para la prensa.

El presidente de la RFEF lamentó no extender su campo base en Chattanooga (Tennessee) durante toda su estancia en el Mundial, ya que para las eliminatorias tendrán que viajar entre las ciudades sede, dependiendo de su posición en el grupo.

Por otro lado, Luis de la Fuente, quien cumplió el domingo 21 de junio 65 años, abogó por “disfrutar el momento”, en una filosofía de vida tras cumplir años y que “cambia la perspectiva”.

“Disfrutemos de este momento. Si de algo sirve cumplir años es que te da una perspectiva diferente de la vida y valoras aspectos que en otros tiempos no habría hecho. Pero hoy sí. Eso me ha hecho valorar a las personas. Disfrutemos de este momento, que es una suerte estar juntos; hay que disfrutar cada momento de la vida como si fuera el último”, señaló.