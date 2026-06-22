Messi, máximo goleador de los Mundiales, adelanta a Argentina en el primer tiempo (1-0)

Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Lionel Messi falló primero un penalti en el minuto 8 y después marcó el 1-0 en el 40 para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y dar una ventaja mínima al descanso a Argentina frente a Austria (1-0) en su duelo de la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026.