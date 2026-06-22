Nahuel Molina entra por Montiel y Scaloni mantine a Lautaro, Alaba titular en Austria

En la selección austríaca, David Alaba es titular, al igual que Stefan Posch, que sufrió una fractura de mandíbula ante Jordania y jugará con una férula protectora con la que se entreno los dos últimos días.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch EFE