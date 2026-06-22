Nahuel Molina entra por Montiel y Scaloni mantine a Lautaro, Alaba titular en Austria

Arlington (EE.UU), 22 jun (EFE).- La prevista entrada en el once titular de Nahuel Molina para cubrir la baja de Gonzalo Montiel, que no ha podido entrenar con normalidad por una dolencia muscular en el isquiotibial derecho, es la novedad en la alineación argentina, en la que Lionel Scaloni mantiene a Lautaro Martínez en el ataque en detrimento de Julián Álvarez.