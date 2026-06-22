Queiroz cree que la cohesión del equipo será clave para que Ghana puntúe ante Inglaterra

"Pase lo que pase durante el partido, tenemos que mantenernos unidos, luchar juntos y salir adelante juntos", insistió el técnico portugués en una rueda de prensa celebrada en Lincoln Financial Field, donde este martes se enfrentan los dos equipos que lideran de momento el Grupo L tras imponerse a Croacia y Panamá en la primera jornada.

El técnico del equipo africano, que de puntuar pondrían medio pie en dieciseisavos, también advirtió que su plantel tiene que estar preparado "para jugar rápido y durante los 90 minutos", porque, según él, ese es el estilo de la Inglaterra que entrena el alemán Thomas Tuchel.

Queiroz prometió a su vez que sus jugadores "serán disciplinados y organizados, pero a la vez estarán listos para volar" y garantizó que el Inglaterra-Ghana brindará un "tremendo entretenimiento".

El extécnico de Real Madrid, Egipto o Colombia no quiso desvelar si alineará mañana a Thomas Partey, que encara un juicio por violación y agresión sexual y al que Canadá no permitió la entrada para jugar contra Panamá, pero sí quiso destacar la importancia de contar con futbolistas con experiencia como el centrocampista del Vilarreal, de 32 años.

"Es mejor tener a algunos futbolistas con ese tipo de experiencia que a nadie. Gracias a la experiencia de algunos jugadores, podemos tener un equipo más cohesionado", apostilló.

A su vez, explicó que hasta este martes no se sabrá si el portero titular de Ghana, Lawrence Ati-Zigi, podrá ser alineado tras haberse lastimado en el debut ante Panamá.

Queiroz también quiso quitar peso a la derrota que sufrió como técnico de Irán por 6-2 contra Inglaterra en el anterior Mundial y aseguró que "los recuerdos y la reputación no ganan partidos" y que el cruce en Filadelfia "será otra historia".

Por último, el preparador portugués, de 73 años, dijo que entrenar en su quinto Mundial consecutivo (un hito que solo han logrado él y Bora Milutinovic) es "algo de lo que estar orgulloso", pero que no quiere conformarse con eso y quiere "luchar" por participar en una sexta Copa del Mundo o incluso una séptima, con toda su "motivación y energía".