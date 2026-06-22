Sheinbaum felicita a mexicana Katia García, tercera mujer en arbitrar en un Mundial

“Muchas felicidades a Katia. Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre apenas horas después de que la FIFA confirmara a García para arbitrar el jueves el encuentro del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City (EEUU).

“Entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente. Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo”, apuntó Sheinbaum.

García, nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, sigue la senda abierta en el Mundial de Catar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, que dirigió el Alemania-Costa Rica en la fase de grupos; y de la estadounidense Tori Penso, que arbitró el jueves pasado el duelo del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica.

La colegiada mexicana, primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y que arbitró también en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024, estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En este Mundial Katia García ya ha oficiado como cuarta árbitra en los encuentros Países Bajos-Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.

Asimismo, Tori Penso ha sido designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también el jueves en el New York/New Jersey Stadium.