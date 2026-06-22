Tailandia cierra casi 14.000 páginas de apuestas por el Mundial, ilegales en el país

En un comunicado, la oficina del primer ministro, Anutin Charnvirakul, informó este lunes de que distintos organismos del Estado trabajan "para mejorar el bloqueo de direcciones de sitios web (URL, en inglés) relacionadas con el juego en línea" con fines de envite.

Las 13.888 páginas fueron bloqueadas del 1 al 18 de junio, cuando sólo había transcurrido la primera semana de la cita mundialista, por lo que las autoridades aseguran que continuarán vigilando este tipo de sitios, especialmente hasta que culmine el torneo, el próximo 19 de julio.

El Ejecutivo está usando herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar y analizar sitios web y redes sociales vinculadas con las apuestas digitales, castigadas con cárcel en el país, donde sólo están permitidas la Lotería Nacional y las posturas de dinero en hipódromos.

La persecución de páginas y perfiles en redes sociales responde a una orden judicial enmarcada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Tailandia ni ningún país del Sudeste Asiático está participando.

"El Gobierno invita a los aficionados al fútbol y a las empresas a participar en la creación de un ambiente constructivo y legal para disfrutar del evento, evitando al mismo tiempo cualquier forma de juego ilegal", dice el escrito.

Tailandia vincula los sitios de apuestas digitales con las estafas en línea, un negocio ilegal que tiene su epicentro en el Sudeste Asiático y que deja cada año miles de víctimas de todos los continentes.