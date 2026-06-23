Almirón, un partido de suspensión tras su expulsión por la 'ley Prestianni'

En un comunicado que el ente rector del fútbol envió a la delegación de Paraguay, y que el medio ABC Color del país suramericano difundió en su sitio web, se informa que Almirón violó el artículo 14.b del Código Disciplinario de la FIFA, relativo a la conducta antideportiva de los futbolistas.

Almirón, del Atlanta United de la MLS y uno de los referentes de la línea de ataque del equipo, vio la roja contra Turquía por cubrirse la boca cuando hablaba con el defensor Mert Muldur, que denunció la acción al árbitro salvadoreño Iván Barton.

La FIFA ordenó la aplicación de esta norma después de la polémica por presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior en febrero pasado, durante un partido entre el Benfica y el Real Madrid por la Liga de Campeones.

En el comunicado, la FIFA también señala que esta medida, que la delegación paraguaya temió pudiera suponer más de un partido, no es apelable.

La expulsión de Almirón desató numerosas críticas en Paraguay, donde miles de ciudadanos y figuras del fútbol, como el exguardameta José Luis Chilavert, expresaron su repudio a la decisión de Barton y acusaron a la FIFA de "desnaturalizar" el balompié.

Como consecuencia de la tarjeta roja contra Almirón, la FIFA también revocó la credencial al periodista paraguayo Jorge 'Chipi' Vera, que cubría la Copa del Mundo y lanzó insultos contra Barton y el presidente del ente rector del balompié mundial, Gianni Infantino, al que acusó de estar "matando el fútbol".