Andrew Robertson: "No podemos pasar los 90 minutos defendiendo y sin el balón"

"No podemos pasar los 90 minutos defendiendo y sin el balón, así que tenemos que mantener la posesión y crear nuestras propias ocasiones", dijo el defensor del Liverpool en la rueda de prensa previa al partido, que tendrá lugar este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque aseguró que en defensa estuvieron correctos en los dos primeros partidos, admitió que su principal punto de preocupación en lo que va de Mundial ha sido en la faceta ofensiva.

"Quizás no hemos creado tantas ocasiones. Estamos trabajando muy duro para corregirlo porque sabemos que necesitamos marcar goles", agregó.

Escocia aspira en Miami a clasificarse por primera vez a la segunda fase de un Mundial, después de siete eliminaciones en la fase de grupos.

"El partido de mañana por la noche estará a la altura de los más importantes de mi vida porque es tu país y se siente diferente. Tenemos a 5 millones de personas en casa apoyándonos; es algo por lo que estar emocionados, no algo a lo que temer. Queremos ser quienes intentemos hacer historia", expresó el capitán escocés.

El combinado europeo llega con 3 puntos al encuentro, uno menos que Brasil y Marruecos, líderes del grupo C.

Aunque una victoria garantizaría el pase y al menos la segunda plaza, un empate o una derrota no les eliminaría automáticamente, aunque les dejaría a expensas de lo que suceda en el resto de grupos.

Robertson también se refirió al intenso calor que se espera que haga durante el partido en Miami, asegurando que han hecho lo posible para aclimatarse, aunque "ningún equipo en Escocia está preparado para ello".

Y concluyó agradeciendo a la 'Tartan Army', como se conoce al grupo de hinchas escoceses que acompañan a la selección, por su apoyo, calificándola como "la mejor afición del mundo".