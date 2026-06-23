Este emblema bajará su precio del diésel hasta G. 730 por litro desde mañana

El emblema Shell, uno de los principales actores del mercado de combustibles en el país, anunció que desde este miércoles 24 de junio aplicará una reducción en los precios del diésel común y premium en sus servicentros.

Con esta actualización, el precio del gasoil tipo III (común) baja de G. 8.930 a G. 8.200 por litro, lo que representa una reducción de G. 730 (8,2%). En el caso del diésel premium, el precio desciende de G. 10.650 a G. 10.100, es decir, una baja de G. 550 (5,2%).

Si bien algunos emblemas ya venían aplicando promociones en naftas, esta es una de las primeras reducciones importantes del gasoil tras las subas generalizadas registradas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

“Cuando las condiciones del mercado internacional lo permiten, buscamos trasladar esa mejora a nuestros clientes. No obstante, la industria energética opera en un entorno global muy sensible a acontecimientos geopolíticos y económicos, por lo que la evolución futura de los precios dependerá de cómo se desarrollen esas variables”, explicó Néstor Visendaz, CEO de Raízen, licenciataria de Shell en Paraguay.

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Situación de los precios internacionales

Esto ocurre luego de la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebrada en Suiza, que sentó “bases muy buenas” para avanzar hacia un posible acuerdo destinado a reducir tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, ya que la situación geopolítica puede modificarse rápidamente.

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Según datos del mercado, el precio internacional del heating oil (referencia para el gasoil) registró una caída en el arranque de la semana, con descensos en el mercado de futuros de Nueva York (NYMEX).

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Tras haber alcanzado niveles elevados, el combustible se ubicó por debajo de los 310 centavos de dólar por galón para ubicarse en la zona de 305 a 306 centavos, en un movimiento bajista impulsado principalmente por el enfriamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que redujo la volatilidad del crudo a nivel global.

La jornada de mayor impacto se dio el lunes, cuando el indicador cerró en 305,69 centavos por galón, una caída de casi 21 centavos frente a los 326,65 centavos registrados la semana anterior.