Argelia suspende por tres días a un medio que lanzó "acusaciones" a la selección de fútbol

La ANIRA, órgano estatal encargado de supervisar, controlar y sancionar a medios audiovisuales, obligó a Dzair News a retirar "de todas las plataformas digitales y medios sociales afiliados" el contenido por el que se aplica la suspensión.

Según un comunicado de la entidad, ya había advertido "de la subjetividad de algunos canales" antes y durante el partido de la Copa del Mundo entre Argelia y Argentina -en el que los albicelestes se impusieron por 3-0-, pero, "a pesar de las advertencias sobre insultos y traición, y la necesidad de equilibrio", se detectó "una flagrante violación de estos principios por parte de Dzair News".

La autoridad, que se refirió a "acusaciones graves que están criminalizadas por la ley y contrarias a la ética mediática", no precisó cómo ni contra qué miembros de la selección argelina se registró la "violación" de principios.

El órgano estatal instó a los medios a cumplir "estrictamente las disposiciones de la ley y la ética profesional" y subrayó que "tomará las medidas legales y reglamentarias adecuadas en caso de registrar cualquier violación similar, a fin de garantizar el respeto de la legislación y la regulación vigentes".

En agosto de 2023, entró en vigor la polémica Ley de Información, pese al rechazo de periodistas y organizaciones de derechos humanos al considerar que impone restricciones y censura a los medios de comunicación.

Para la regulación de la normativa se creó entonces la ANIRA, además del Consejo Superior de Ética y Conducta, órganos nombrados por el presidente argelino, Abdelmayid Tebún.

Argelia ocupa actualmente el puesto 145 entre los 180 países que figuran en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras, que en 2023 rechazó el contenido de la ley.