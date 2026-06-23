Brasil se juega el liderato ante Escocia sin Raphinha y con un ojo en Marruecos

Aunque la pentacampeona afronta la última jornada como líder, con un +3 en su casillero de goles por el +1 de Marruecos, no puede descuidarse ante los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar en primera posición.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia para brasileños y escoceses a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT), un estadio que Brasil no pisa desde un amistoso contra Colombia en 2019 que terminó en empate, y que es completamente desconocido para la selección escocesa.

La 'Canarinha' llega a este encuentro con una sensación agridulce. La contundente victoria contra Haití en el último partido por 3 a 0 se vio empañada por una lesión de Raphinha que le mantendrá alejado del Mundial por lo menos hasta octavos de final.

En su ausencia, el técnico Carlo Ancelotti podría contar con el extremo del Arsenal Gabriel Martinelli, quien cuenta con experiencia por la derecha pese a encontrarse más cómodo en la banda izquierda.

Otra alternativa será la de Neymar, que podría estrenarse en este Mundial tras estar el último mes de baja por una lesión en el gemelo. Ancelotti confirmó que estará disponible para el encuentro.

Brasil confía en que la vuelta de 'Ney', ya sea sobre el terreno de juego o desde el banquillo, devuelva la alegría al equipo, que no ha dado una imagen especialmente brillante en lo que va de torneo.

Al gris empate contra Marruecos le siguió una buena primera mitad contra Haití, en la que anotaron los tres goles, pero se quedaron a cero en una segunda parte que pedía más llegadas.

En Escocia los ánimos no son mucho más altos, dados los problemas para generar con el balón que el equipo demostró contra Haití (1-0) y Marruecos (0-1).

Si bien una victoria les garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo C y un empate les haría pasar casi seguro como uno de los mejores terceros, una derrota les dejaría a expensas de otros grupos, dependiendo del diferencial de goles para colarse entre los clasificados.

Al igual que Brasil, varios jugadores escoceses son duda por problemas físicos. Es el caso de Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson.

Escocia nunca ha pasado de la fase de grupos en los mundiales tras ocho participaciones.

Su historial contra Brasil tampoco es de buen augurio, puesto que no han sumado ninguna victoria en diez enfrentamientos. El más reciente de carácter oficial tuvo lugar en el partido inaugural de Francia 1998, cuando la 'Canarinha' ganó por 2 a 1, en el que fue el último Mundial de Escocia hasta la fecha.

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendrey, Andy Robertson; John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kieran Tierney y Che Adams.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos, de México.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).