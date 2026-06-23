De niño rebelde a debutar en el Tri: 'Hormiga' González apunta su camino a Europa

González, conocido por su sobrenombre de 'Hormiga', ha demostrado disciplina y constancia para hacerse de un lugar en la liga mexicana con el Guadalajara y en el representativo nacional, afirmó en entrevista con EFE su padre, el exjugador Luis Armando González Bejarano.

"Yo lo veo jugando en Europa por la mentalidad, la manera en que él se conduce, el profesionalismo que tiene. Lo veo jugando allá", afirmó en la charla realizada en el fraccionamiento donde el jugador vive en Guadalajara.

Con sólo 23 años y salido de la cantera de Chivas de Guadalajara, Armando fue el jugador más valioso de la liga mexicana en el torneo Clausura 2026 y campeón de goleo en el Apertura 2025, junto con el italiano Joao Pedro, del San Luis, y el portugués Paulinho, del Toluca.

Su ascenso como goleador hizo que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre lo convocara para siete partidos amistosos y lo incluyera en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Hormiga debutó en el partido inaugural en el histórico Estadio Ciudad de México que ha albergado tres copas del mundo.

Aunque el jugador dijo que hace unos meses tuvo una oferta de un equipo en Rusia, él y su familia saben que es mejor esperar y no tomar decisiones basadas en dinero.

"Tengo mucha fe en que logrará ese sueño; ha hecho los méritos suficientes, es campeón goleador, está en un mundial. Ahora hay que esperar a ver si algún equipo le ve condiciones, otros por mucho menos han estado allá", señaló su padre.

Luis Armando consideró que estar en la selección con un entrenador como Aguirre será una gran enseñanza para su hijo.

"Estos chavos tienen una gran fortuna porque Javier fue mundialista como jugador, como auxiliar y tres veces como entrenador, entonces, quién mejor que él para dirigirlos" aseguró.

Con la herencia paterna en la sangre, 'Hormiga' tuvo el gol en las piernas desde sus inicios en la liga en Aguascalientes, la ciudad donde vivía su familia. Después de tres intentos, logró entrar a la sub 15 en Chivas, fue campeón goleador en la sub 17 y sub 23, y su camino siguió hasta debutar en el primer equipo.

El fútbol lo cambió, afirma su papá. De ser un niño rebelde, que no le gustaba la escuela y comía mal, pasó a ser un joven que cuida su alimentación, que acude a tiempo a sus entrenamientos y a quien no se le ve en fiestas.

A pesar de la fama, González se mantiene auténtico, enfocado en la licenciatura en línea que cursa, convive con la afición, vive con su familia, un núcleo que trabaja con él y le ha permitido no perder la cabeza.

"Tiene mucho ángel con las personas, con los niños, a lo mejor por su humildad, sigue siendo la misma persona. No se ha deslumbrado; son los principios que le hemos enseñado en casa", aseguró González Bejarano.

La 'Hormiga' conserva una cercana amistad con Javier 'Chicharito' Hernández, leyenda de la selección, a quien admira desde que era niño y con quien compartió vestuarios en el Guadalajara.

Sus carreras tienen similitudes, ambos surgieron de Chivas, son goleadores y en selección Armando porta el mismo número 14 que inmortalizó 'Chicharito'.

"Armando dice que es bonito que lo comparen con alguien con una carrera tan exitosa como la de Javier. La camiseta con el 14 no sé si la pidió o se la dieron. Yo creo que se la dieron, que le dijeron 'ten chavo, ponte esta', si así fue es otra coincidencia más en sus carreras", concluyó su padre.