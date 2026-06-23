Dos goles de Cristiano y victoria al descanso de Portugal frente a Uzbekistán

Houston (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Dos goles de Cristiano Ronaldo, el 1-0 en el minuto 6 y el 3-0 en el 39, y uno de Nuno Mendes, autor del 2-0 en el 17, dan tres goles de ventaja a la selección de Portugal contra Uzbekistán (3-0), en su duelo de la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026, disputado en Houston.