El seleccionador Desabre asegura que el Congo va por más contra Colombia

"Empatamos y sumamos un punto; eso significa que hicimos algo bueno, pero como les dije a mis jugadores, no es suficiente porque todavía tenemos que encadenar buenas actuaciones", afirmó en conferencia de prensa.

Este martes, en Guadalajara, los africanos enfrentarán a Colombia en un partido clave para ambos equipos en el grupo K del Mundial; de ganar el Congo, pondrá un pie en la ronda de los 32 mejores equipos; de hacerlo colombia, accederá a ella.

"Mis jugadores tienen una gran motivación y vamos a jugar nuestras cartas al máximo porque tenemos esa mentalidad en el Congo. No hay otro camino", agregó.

El entrenador francés consideró que el encuentro contra Colombia será igual de difícil que el de Portugal, pero confió en salir adelante.

"Colombia sigue siendo un buen equipo, favorito para este partido, ya que ocupa el duodécimo lugar en la clasificación mundial, pero nosotros somos capaces de hacer cosas buenas", explicó.

El centrocampista Aaron Tshibola afirmó que, como hizo contra Portugal, mañana su equipo saldrá a recuperar el balón, aprovechar los espacios y ser solidarios en la cancha.

"Contra Portugal fuimos agresivos en la transición; somos una amenaza yendo hacia adelante; somos un equipo difícil de superar", aseveró.

El grupo K está liderado por Colombia con tres puntos, seguido de Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con uno; y Uzbekistán, sin sumar todavía.