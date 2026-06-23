Embajador iraní ante la ONU condena el trato de Estados Unidos a la selección de Irán

Estados Unidos "ha instrumentalizado todas las obligaciones que tenía con los distintos equipos para ejercer presión sobre el nuestro", señaló, recordando que Estados Unidos tardó mucho tiempo en expedir visados y se negó a expedirlos a algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico.

"La presencia de Irán en la Copa del Mundo se ha convertido en algo más que una cuestión deportiva por diferentes razones, entre ellas el comportamiento inadecuado de Estados Unidos", lamentó.

Reconoció que la FIFA intentó jugar un papel mediador con Estados Unidos para evitar estos problemas, pero "Estados Unidos no aceptó lo que les pidieron hacer".

También subrayó el hecho de que la selección iraní no esté pudiendo residir en Estados Unidos durante el Mundial -básicamente sólo puede estar en el territorio estadounidense los días de encuentro, para luego ir a su base en México- aunque ello no ha evitado que la selección "esté rindiendo muy bien".

"Han sido muy fuertes, demostraron solidaridad, determinación y voluntad de realizar una buena actuación en el Mundial. Es lo que espera de ellos el pueblo iraní, porque las autoridades les dijeron que deben ser el símbolo de la fuerza y resistencia de Irán", señaló.

La selección iraní ha empatado sus dos primeros partidos, contra Nueva Zelanda y Bélgica, por lo que actualmente es segunda en el grupo G, lo que le daría acceso a los dieciseisavos de final.

Bahreini bromeó en la rueda de prensa recordando que tras el empate con Bélgica, un influencer de ese país celebró que aunque los Diablos Rojos no pudieran ganar ese encuentro, "al menos no costó 300.000 millones en dólares", en alusión al fondo de financiación prometido por Estados Unidos a Irán en el memorando de entendimiento que actualmente negocian ambas partes.