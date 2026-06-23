Fútbol Internacional
23 de junio de 2026 a la - 17:55

Ghana empata a Inglaterra al descanso (0-0)

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Foxborough (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Ghana iguala sin goles al descanso a Inglaterra, frenada durante todo el primer tiempo por su rival, en la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026.

Por EFE