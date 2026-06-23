José María Giménez, novedad en el entrenamiento de una Uruguay que piensa en España

De acuerdo con esto, el defensor del Atlético de Madrid podría ser titular en una línea de cuatro en la que Guillermo Varela, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera jugaron los dos partidos, mientras que Matías Viña y Juan Manuel Sanabria disputaron uno cada uno.

Un video compartido en redes sociales por la Asociación Uruguaya de Fútbol mostró a los futbolistas que fueron titulares en el empate 2-2 ante Cabo Verde trotando, mientras que al resto del plantel se lo pudo llevar llevando a cabo ejercicios físicos y con el balón.

Allí apareció Giménez, vestido con un chaleco celeste al igual que otros jugadores como Nicolás De la Cruz o Darwin Núñez.

Luego del entrenamiento de este martes, la Celeste volverá a trabajar el miércoles con una práctica cerrada a la prensa.

El jueves, Uruguay trabajará en horas de la mañana y a las 15:00 hora local (20:00 GMT) partirá de Playa del Carmen hacia Guadalajara para jugar un día más tarde frente a España un partido que será definitorio en el grupo H.

Disputadas dos jornadas, la Roja lidera esa zona con cuatro unidades, mientras que Uruguay y Cabo Verde tienen dos puntos cada una, al tiempo que Arabia Saudí cierra con una unidad.

En caso de ganar, Uruguay avanzará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que si empata podría quedar segundo o bajar al tercer lugar. En caso de perder también tiene la opción de ser tercero, aunque con muy pocas posibilidades de clasificar a la próxima ronda.

El del próximo 27 de junio será el tercer juego entre uruguayos y españoles en la historia de los Mundiales.

El primero se disputó en la ronda final de Brasil 1950 y acabó igualado a dos, mientras que el segundo fue en Italia 1990 y finalizó empatado a cero.