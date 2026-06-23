Los jugadores de Irán dejaron una carta de agradecimiento en el vestuario de Los Ángeles

"Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad", reza el escrito, difundido por la Federación Iraní de Fútbol (FFI, en inglés).

El mensaje incluyó una referencia al bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, y del que se ha responsabilizado a Washington.

En la misiva, la plantilla también quiso agradecer "a cada iraní que entregó su corazón, su voz y su alma por Irán a lo largo de estos 180 minutos", en referencia al encuentro contra Bélgica, que se saldó con empate a cero el pasado domingo.

"Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones", concluía el mensaje.

La selección de Irán se despidió de Los Ángeles, donde disputó los dos primeros encuentros del Mundial contra Nueva Zelanda y Bélgica, mientras que el tercero contra Egipto se jugará el próximo viernes en la ciudad de Seattle.

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El conocido como Team Melli abandonó suelo estadounidense inmediatamente después de los partidos disputados en el estado de California para seguir con su plan de entrenamientos en su campo base, ubicado en Tijuana, México.

Los futbolistas solo pueden pisar suelo estadounidense para jugar sus partidos, después de que el Gobierno de Donald Trump impusiera restricciones en los visados de gran parte del equipo técnico.

Tras las quejas presentadas por la FFI ante la FIFA por las severas restricciones, el organismo prometió a la selección iraní que para el próximo partido contarán con mayor margen para entrar a EE.UU..

La FFI solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a las 12 del mediodía, y buscaba disponer de tiempo para que los jugadores se aclimatasen y descansasen, pero la petición fue rechazada.