Noruega se entrega a la fiebre del remo vikingo

El triunfo frente a Senegal (3-2), que asegura el pase a los dieciseisavos de final, provocó masivas muestras de júbilo en todo el país -a pesar de que el partido acabó cerca de las 04.00 de este martes (hora local)-, que incluyeron el "remo", el gesto que se ha convertido en señal de identidad de la hinchada noruega.

En Oslo, alrededor de medio millar de aficionados se acercaron hasta los jardines del Palacio Real, situado en el centro de la capital, para hacer un "remo", según recoge la televisión pública NRK, culminado con gritos de "¡Vamos a despertar al rey!".

Los hinchas noruegos han grabado vídeos virales remando de forma simbólica en Times Square, la icónica plaza de Nueva York, y otros lugares de Estados Unidos.

El Parlamento noruego efectuó la semana pasada un remo "simbólico" al término de una sesión para apoyar a los jugadores, que tras finalizar el partido contra Senegal, se unieron con su hinchada para protagonizar ellos también desde el césped ese gesto.

"Fue una locura", resumió la gran estrella noruega, Erling Haaland, mientras que el capitán, Martin Ødegaard, que ejerció de director de ceremonia en las celebraciones, lo tildó de "indescriptible".

Varios jugadores noruegos admitieron al acabar el encuentro que habían tenido sus dudas sobre la celebración hasta hace unos días.

"No me emocionaba demasiado el fenómeno del remo, pero ahora me encanta", dijo el central Torbjørn Heggem al periódico Dagbladet.

Igual de escéptico se había mostrado inicialmente el centrocampista Patrick Berg, que al final también se ha rendido.

"Cuando empezó, pensaba: 'Esto es algo que va a quedar arraigado o que va a desaparecer pronto'. Si miras hacia la grada y ves a tantos haciendo lo mismo... Creo que se ha convertido en algo muy divertido y bueno", dijo Berg al mismo medio.

El fenómeno del "remo vikingo" tiene apenas unos meses de historia y fue ideado por Oljeberget (Montaña de petróleo), el grupo de hinchas de la selección noruega.

Empezó a usarse en un partido contra Suiza en marzo, pero no tuvo repercusión viral hasta el triunfo hace unas semanas en un partido amistoso contra Suecia previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las comparaciones con el "grito vikingo" que hicieron popular los hinchas islandeses en el Mundial de Rusia no se han hecho esperar, aunque los creadores del "remo noruego" defienden su originalidad.

"Muchos hacen referencia al grito de Islandia, algo que es comprensible, pero nosotros creemos que es esencialmente distinto y todavía más genial", dijo hace unos días al diario VG Halvor Viste Berg, uno de los promotores de la idea.