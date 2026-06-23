O Parrulo Ferrol ficha al brasileño Rikelme, ex del Jaén Paraíso Interior

En un comunicado, el club ha subrayado que el futbolista, de 24 años y que está tramitando la obtención de la nacionalidad española, "aterriza en Ferrol aportando una mentalidad competitiva, experiencia en escenarios de máxima presión y el deseo de seguir creciendo dentro de un proyecto que comparte su misma ambición".

"Llega avalado por una trayectoria ascendente que le ha permitido consolidarse como uno de los jugadores con mayor proyección del panorama nacional; su juventud se combina con una madurez deportiva poco habitual, fruto de varias temporadas compitiendo en la mejor liga del mundo", ha asegurado la entidad.

De Alves ha resaltado que ejerce como "ala zurdo con un perfil ofensivo de enorme impacto" y ha incidido en su "extraordinaria calidad técnica, su velocidad en espacios reducidos, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y, especialmente, la potencia y precisión de su pierna izquierda".

Así, ha considerado que atesora "una gran lectura del juego ofensivo, un excelente golpeo exterior y una capacidad constante para generar ventajas, asistir y finalizar, cualidades que encajan plenamente con la identidad competitiva" de la escuadra ferrolana.