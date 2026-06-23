¿Peligra el récord de Fontaine? Messi, Mbappé y Haaland sacan lustre a la Bota de Oro

Los cinco goles de Messi y los cuatro de Mbappé y Haaland, en solo dos partidos, les acercan a la plusmarca del francés, favorecidos en esta ocasión por los ocho partidos que se asegura el que dispute la semifinal, frente a los seis que tuvo Fontaine.

Nacido en 1933 en Marrakech, cuando Marruecos era un protectorado francés, Fontaine fue un goleador implacable, que debutó con 17 años en el USM Casablanca e hizo carrera en Francia con el Niza y el Stade Reims, con el que llegaría a disputar y perder la final de la Copa de Europa con el Real Madrid, que se impuso por 2-0.

Si Di Stéfano le quitó la gloria en la Copa de Europa, en 1959, un año antes fue el Brasil del jovencísimo Pelé el que evitó que disputase la final del Mundial.

Una Copa del Mundo a la que llegó gracias a la lesión de René Bliar. Fontaine no había jugado más que cuatro partidos con Francia y hasta Stephane Brue le tuvo que prestar sus botas. Pocos meses antes le habían operado del menisco, pero aquel verano sueco le salió todo bien.

"En 1958, me habían operado del menisco el 7 de diciembre, y el 15 de febrero volví a jugar. Hice todo lo necesario para recuperarme, y de repente, en junio, caminaba sobre el agua. Igual que Jesús...", afirmaba en una entrevista con FIFA, en 2014.

Debutó con un triplete ante Paraguay, anotó otros dos goles a Yugoslavia y otro a Escocia. En cuartos, repitió doblete frente a Irlanda del Norte y marcó un tanto en la derrota en semifinales contra Brasil (5-2), en la que Francia jugó con uno menos por la lesión en el minuto 11 de Robert Jonquet.

Cerró su participación con cuatro goles en el partido por el tercer puesto, contra Alemania.

Fontaine, que atribuye gran parte del éxito al madridista Raymond Kopa, con el que compartía habitación y se entendía con los ojos cerrados, no volvería a disputar un Mundial. Una fractura de tibia y peroné, en un partido contra el Sochaux le jubiló con 28 años.

Al ser preguntado en aquella entrevista con FIFA sobre si peligraba su récord, Fontaine tiró de ironía:

"Dos egiptólogos encuentran una momia intacta. La observan y se dan cuenta de que se mueve bajo las vendas. Se apresuran a liberarla y cuando finalmente puede hablar, pregunta: 'Perdón, ¿Just Fontaine aún ostenta el récord de goles marcados?'".

Y así ha parecido hasta esta edición. Desde 1970, cuando Gerd Müller marcó 10 goles, nadie se ha acercado y solo el polaco Grzegorz Lato (7), Ronaldo Luiz Nazário de Lima (8) y Mbappé (8), superaron la media docena.

Ahora, hay motivos para pensar que aquella momia puede removerse en su tumba; Messi ha calcado el comienzo de Fontaine (5 goles en los dos primeros partidos) y lleva marcando de forma consecutiva desde los octavos de final del Mundial de Catar 2022.

Mbappé y Haaland han prolongado el acierto goleador de una campaña en la que anotaron con sus clubes 41 goles en 43 partidos, el francés, y 37 en 45 partidos, el noruego.

Favorecidos, además, por el cambio de formato del Mundial, con más selecciones y una novedosa ronda de dieciseisavos, los tres apuntan a una marca que parecía inalcanzable. Una competencia feroz que pone en riesgo la pregunta de la momia a la que se refería Fontaine.