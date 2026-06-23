Revelan audio del psicólogo de Maradona semanas antes de su muerte: "Está en las últimas"

El mensaje fue enviado el 2 de noviembre de 2020 a Maximiliano Trimarchi, un paciente de Díaz cercano al entorno de Maradona, el mismo día en que el ídolo fue ingresado en una clínica tras mostrarse visiblemente desmejorado durante un homenaje por sus 60 años.

"Diego está nocaut", insistió Díaz, que luego agregó: "Está roto, pero rotísimo".

Durante aquella internación, a Maradona le detectaron un hematoma subdural en la cabeza. Pese a que los médicos recomendaron esperar, Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, impulsó su traslado a otro centro médico donde fue intervenido un día después, el 3 de noviembre.

Los audios, presentados por la Fiscalía durante la declaración de Trimarchi, adquieren relevancia porque fueron enviados antes de que el equipo médico de Maradona decidieran continuar su tratamiento en una vivienda particular, una modalidad cuestionada por la acusación, que la considera determinante en el desenlace fatal ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Más temprano, Luque declaró por novena vez en el juicio, intentó nuevamente desligarse del rol de médico de cabecera del astro y aseguró que la atención clínica de Maradona en aquella vivienda estaba a cargo de otros dos imputados: Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical; y Pedro Di Spagna, médico clínico asignado por la compañía.

Di Spagna también tomó la palabra en la audiencia de este martes, reiteró que actuó únicamente como "médico interconsultor" y negó haber participado en la decisión de trasladar a Maradona a un domicilio.

"Yo no presioné a las hijas para llevarlo al domicilio. Yo nunca me presenté como el médico de Maradona. Ni siquiera estaba autorizado para ingresar al barrio", declaró Di Spagna.

El médico recordó además que visitó al exfutbolista el 12 de noviembre en aquella vivienda y sugirió una serie de estudios que nunca se realizaron. El 18 de noviembre regresó al domicilio para una nueva evaluación, pero Maradona se negó a recibirlo.

Según explicó, propuso volver al día siguiente, aunque la visita fue reprogramada por pedido de la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada en el juicio.

"El doctor Luque lo vio cuatro veces y recibió alertas que yo no tuve", sostuvo Di Spagna ante el tribunal.

Además de Díaz, Luque, Forlini, Di Spagna y Cosachov, son juzgados en este proceso el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.