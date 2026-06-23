Saibari y Marruecos quieren más

Es el desafío del atacante y de Marruecos, semifinalista en Catar 2022. No se conforman simplemente con la clasificación, que también deben ganársela todavía, sino que van a por la primera posición, necesitados de una victoria ellos en Atlanta y pendientes del duelo de Brasil.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tiene cuatro puntos como ellos, pero mejor diferencia general de goles, antes de medirse a Escocia, que tiene tres. No es lo mismo cruzarse en dieciseisavos con un segundo de grupo que con un primero. En este caso, los posibles rivales para ambas situaciones son tres: Países Bajos, Suecia y Japón, del grupo F.

El empate garantiza la clasificación de Marruecos a dieciseisavos sin mirar otros marcadores, después de su 1-1 ante Brasil en la primera cita y del 0-1 con el que se impuso a Escocia en la segunda, con los dos goles de Saibari. En el primero tardó 20 minutos. En el segundo sólo necesitó dos. Los cuatro puntos de su selección llevan la firma del atacante del PSV Eindhoven, al que previsiblemente fichará el Bayern Múnich por unos 50 millones de euros.

A sus 25 años, el mejor futbolista de la última ‘Eredivisie’, de la que fue campeón, dará el salto a uno de los gigantes europeos, si toda la negociación queda culminada, pero no sólo por su Mundial, en el que ha necesitado apenas cinco remates para marcar dos goles, sino por todo su curso, imponente en su actual equipo neerlandés, con 19 tantos y nueve asistencias en 37 encuentros en 2025-2026.

Formado en categorías inferiores en clubes como el Anderlecht o el Genk, apenas le costó 200.000 euros, según las cifras no oficiales publicadas por la web especializada ‘Transfermarkt’, al PSV cuando lo fichó para su filial hace seis años, cuando tenía 19. Con el primer equipo del estadio Philips ha sumado ya 42 tantos y 29 pases decisivos en 142 choques para atraer al Bayern y Vincent Kompany, su técnico.

Es la referencia ofensiva de Marruecos, que ha sido invencible en sus últimos 32 partidos con su selección A, con 28 victorias y tan solo cuatro empates, con 24 de esos encuentros sin un solo gol en contra. No pierde un duelo desde el 30 de enero de 2024, cuando cayó ante Sudáfrica por 2-0. En ese periodo, Saibari ha marcado sus once goles como internacional absoluto.

No hay ninguna opción de clasificación ya para su rival. Haití ha regresado al Mundial sin un solo punto por ahora. Su anterior participación fue en 1974, también sin un solo empate ni una sola victoria. Entonces fue doblegada por 3-1 por Italia, por 7-0 por Polonia y por 4-1 por Argentina. Ahora, ha caído por 3-0 con Brasil y por 0-1 con Escocia. Sólo ha marcado dos goles en su recorrido mundialista por 18 tantos en contra, antes de medirse a Marruecos.

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, El Khanouss; Saibari. Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor. Seleccionador: Sebastien Migne.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (NED).