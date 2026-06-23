Seleccionador de Corea afirma que sería un error buscar el empate con Sudáfrica

"Sería imprudente pensar en empatar. Si lo hacemos, podríamos vernos en dificultades; así que saldremos a ganar como única opción", dijo el técnico en una rueda de prensa en Monterrey, donde este miércoles Corea del Sur cerrará su participación en el Grupo A ante los sudafricanos.

Con un triunfo sobre República Checa y una derrota ante México, los coreanos tienen tres unidades; si mañana igualan, llegarían a cuatro, una cifra con la que estarían en la fase de los 32 mejores.

"En este último partido de la fase de grupos, mis jugadores enfrentarán el partido con confianza y fe, con la meta de sumar tres puntos", reiteró.

Corea del Sur sale como favorito ante Sudáfrica, pero estos dejaron buena impresión al empatar con los checos el pasado jueves, de lo cual ha tomado nota Myung-bo, quien reconoció la calidad de los africanos.

Los coreanos perdieron por 1-0 ante México en un partido que dominaron por momentos, pero sufrieron las consecuencias de un error del guardameta Kim Seung Gyu, que abrió las puertas al gol del Tri.

Myung-bo explicó que no fue un partido malo, aunque la derrota le pegó duro al equipo, que ya se recuperó y está listo para buscar la victoria contra Sudáfrica, que tiene un punto y está obligado a ganar para clasificarse.

El estratega agradeció el apoyo recibido en México, menos el pasado jueves cuando jugaron con los dueños de casa, y dio por hecho que mañana serán impulsados por miles de turistas que están en el país y decenas de empresarios residentes en Monterrey.

"Contar con la energía de los hinchas en Monterrey será un regalo inmenso para los jugadores; ahí tendremos una ventaja", aceptó.

Al referirse a las elevadas temperaturas en Monterrey, dijo que la estudiaron y no será algo influyente en el rendimiento de su equipo.

"Solo pensamos en ganar y estar en la próxima fase, nada más", concluyó.