Tuchel cambia la línea defensiva y Ghana juega con Iñaki Williams en el once

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Además, Tuchel confía de nuevo en Gordon en el once titular y deja a Marcus Rashford en el banquillo, pese a que la entrada de este último fue clave para revitalizar el ataque inglés frente a Croacia.

Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane.

Por su lado, el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, da entrada en su once al delantero vasco Iñaki Williams, que no jugó en el estreno frente a Panamá. Ghana también juega con Thomas Partey, al que Canadá prohibió la entrada al país la semana pasada.

Ghana sale con: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Iñaki Williams; Antoine Semenyo y Jordan Ayew.