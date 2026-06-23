Fútbol Internacional
23 de junio de 2026 a la - 16:45

Tuchel cambia la línea defensiva y Ghana juega con Iñaki Williams en el once

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Foxborough (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, introduce dos cambios en la línea defensiva para el partido de este martes contra Ghana, que verá el debut de Iñaki Williams en el Mundial 2026.

Por EFE

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Además, Tuchel confía de nuevo en Gordon en el once titular y deja a Marcus Rashford en el banquillo, pese a que la entrada de este último fue clave para revitalizar el ataque inglés frente a Croacia.

Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane.

Por su lado, el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, da entrada en su once al delantero vasco Iñaki Williams, que no jugó en el estreno frente a Panamá. Ghana también juega con Thomas Partey, al que Canadá prohibió la entrada al país la semana pasada.

Ghana sale con: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Iñaki Williams; Antoine Semenyo y Jordan Ayew.