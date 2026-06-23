Tuchel cambia la línea defensiva y mantiene a Gordon en el once para enfrentar a Ghana

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Tuchel mantiene a Anthony Gordon en el once titular y deja de nuevo a Marcus Rashford en el banquillo, pese a que la entrada de este último fue clave para revitalizar el ataque inglés frente a Croacia.

Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane.