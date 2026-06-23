Fútbol Internacional
23 de junio de 2026 a la - 16:00

Tuchel cambia la línea defensiva y mantiene a Gordon en el once para enfrentar a Ghana

Imagen sin descripción

Foxborough (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, introduce dos cambios en la línea defensiva para el partido de este martes contra Ghana, al tiempo que mantiene la confianza en Anthony Gordon en el ataque.

Por EFE

El central Marc Guéhi entra en el lugar de John Stones, mientras que el lateral Djed Spence sustituye a Nico O'Reilly, unos cambios con los que Inglaterra intentará ganar solidez defensiva tras su triunfo por 4-2 ante Croacia en el partido inaugural.

Tuchel mantiene a Anthony Gordon en el once titular y deja de nuevo a Marcus Rashford en el banquillo, pese a que la entrada de este último fue clave para revitalizar el ataque inglés frente a Croacia.

Inglaterra sale con: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Noni Madueke y Harry Kane.