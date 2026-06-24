Desde preparados de vinagre a creatina: los suplementos nutricionales juegan en el Mundial

"Hay suplementos para dar energía que se toman antes del partido, otros para hidratación que se toman durante y otros después para recuperarse", explica en una entrevista con EFE Salud Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español (ADNEFE), entidad que tiene a algunos de sus miembros integrados en las distintas selecciones que participan en el Mundial, como la española o la de Estados Unidos.

Agente antidopaje, ex nutricionista del equipo femenino del Atlético de Madrid y colaboradora de la Real Federación de Natación, la dietista-nutricionista, directora de la clínica Nuttramad, advierte de la desinformación que existe sobre estos complementos alimenticios y recomienda utilizar los que están regulados y respaldados por la evidencia científica.

Respuesta: Los suplementos dentro del mundo del fútbol se utilizan para conseguir llegar a aquellos requerimientos que no llegamos solamente con la alimentación, es decir, ellos (los futbolistas) tienen unos requerimientos muy aumentados y hace que necesitemos aportarlo de forma externa, porque con las comidas sólo no llegamos a a cubrir esos requerimientos.

R: Hay suplementos específicos para dar energía, se toman antes. Otros para hidratación que se toman durante, y suplementos específicos que se toman después del partido para recuperarse, incluso algunos que se toman en el día a día para los entrenamientos.

R: Los suplementos que más se utilizan son los que tienen su base en hidratos de carbono, ya que es la energía que necesitamos para disputar el partido. Se toman suplementos durante el partido en forma de geles, de barritas...Las bebidas isotónicas también son una base de hidratos de carbono.

Y luego para recuperar después del partido, son, sobre todo, a base a proteínas, los batidos recuperadores, la proteína whey (de suero de leche) y demás.

R: La creatina probablemente sea el suplemento más utilizado en todos los deportes y también en el fútbol. No es algo que se use específicamente para el partido, sino que es algo que se toma todos los días. Los futbolistas lo toman durante 10 o 11 meses al año. Sirve para mejorar la fuerza y la potencia, además de ayudar a la recuperación muscular y a nivel cognitivo.

R: Se intenta siempre encontrar la carencia que tiene cada jugador. Por ejemplo, cuando se hacen las analíticas, si un jugador tiene déficit de vitamina D, pues se suplementa la vitamina D; si está lesionado, pues suplementos más específicos para la lesión, como pueden ser productos en base a omega 3 o en base a colágeno.

Los más utilizados son los que aportan energía, es decir, los que tienen hidratos de carbono, y electrolitos, que es lo que les va a ayudar a recuperar para no deshidratarse.

R: Durante el partido es muy difícil comer o beber. El campo es muy grande y solamente tienen posibilidad de beber los que están más cerca de la banda o más cerca del banquillo, que son los que se acercan a por las botellas.

Entonces, todos los esfuerzos van dirigidos a que ellos puedan hidratarse durante los 45 minutos que dura cada tiempo del partido. Por eso, se reparten botellas a lo largo del campo o los compañeros intentan acercar las botellas.

Esas botellas lo que llevan es agua, sobre todo, para rehidratarse y también bebidas isotónicas, es decir, bebidas a base de hidratos de carbono y electrolitos, que es lo que nos va a permitir recuperar lo que estamos sudando.

El descanso, cuando entran al vestuario, es el único momento para hacer una ingesta completa. Toman suplementos que se puedan masticar y digerir fácilmente, como geles, barritas... Hay jugadores que sí toman algo de fruta, por ejemplo un plátano, y lo que están haciendo es recuperar el glucógeno que han utilizado en la primera parte. Son siempre suplementos en base a hidratos de carbono.

La pausa de hidratación se hace en todas las ligas, se hace en España desde hace mucho tiempo, en los meses de verano. Porque realmente estar 45 minutos a una alta temperatura o en un clima con mucha humedad, mucho calor, puede ser perjudicial para los jugadores.

Sobre el minuto 20-22 se hace un descanso de un minuto rápido para que los jugadores que están más alejados del banquillo se pueden acercar, echarse agua por encima, rehidratarse y tomar esta bebida isotónica. Es normal en competiciones internacionales, sobre todo en países que hace mucho calor.

R: Los suplementos en base a vinagre se llevan utilizando bastantes años. No es tan novedoso, lo que pasa que cuando hay estos eventos internacionales la gente se fija más. También fue noticia Alcaraz en tenis, que también lo tomaba durante los partidos.

Realmente lo que estás tomando es algo muy ácido, también los hay a base de wasabi, incluso a base de mostaza, y es una respuesta neuronal a los calambres musculares. Si tomas algo muy fuerte en ese momento se rompe esa conexión neuronal, esa sobreexcitación de las neuronas motoras, y lo que conseguimos es que pare ese calambre y eso es muy rápido.

Esto no quita la lesión, eso es importante, o sea si tienes un calambre, lo que está haciendo es que se corte un poco esa conexión y no te duela en ese momento. Los fisios cuando salen al campo a atender un jugador es lo que le dan en ese momento.

Importante, tampoco sirve como preventivo. Es verdad que también llevan sodio, con lo cual sí que parece que podría ayudar si estamos deshidratados porque la mayoría de calambres musculares vienen por la deshidratación, pero realmente lo que ahí te está haciendo efecto es el vinagre. Siempre se ha utilizado el zumo de pepinillos.

Es decir, que tú tomes eso en el descanso no va a hacer que luego tengas menos calambres. Al revés, se recomienda no tragárselo porque claro, pegarse un chupito de vinagre a nivel digestivo puede no sentar muy bien.

Enjuagas la boca con el caldito del bote de pepinillos y a través de las papilas gustativas, de los receptores que tenemos en la boca, llega a nivel neuronal esa señal de cortar el calambre.

R: Es una solución muy rápida a ese problema que tenemos en ese momento, que es el jugador que no se puede reincorporar. Entonces lo ideal siempre es prevenir que haya calambres con una buena estrategia de hidratación y de calentamiento previo. Pero no es algo que haya que abusar de ello porque al final lo que estamos haciendo es acumulando esa lesión.

R: Es verdad que, como todas las modas, hay mucha desinformación acerca de los suplementos nutricionales. Hay que tener claro que están regulados, es decir, hay autoridades sanitarias que regulan lo que hace o no hace un suplemento, y siempre tenemos que trabajar con aquellos que tengan base en evidencia científica.

Hay una clasificación, los suplementos tipo A son los que se han demostrado a través de estudios científicos que sí hacen ese efecto, pero tenemos que tener en cuenta en qué dosis y con qué protocolo de ingesta. Es decir, no vale me lo tomo todos los días y en la cantidad que sea, siempre es de forma individualizada para cada jugador.

R: Sí, claro, puede haber efectos secundarios, algunos leves, como malestar digestivo o que se te suelte la tripa, o algo más importante a largo plazo. Por eso, es importante siempre que estén pautados por un nutricionista deportivo y siempre basados en la evidencia científica.

Sí, hay suplementos que sí han demostrado que pueden tener beneficios a nivel cognitivo. Volviendo al fútbol, muchos jugadores toman cafeína, por ejemplo, los porteros, no solamente para no notar esa fatiga a nivel físico, sino también la fatiga mental, es decir, para estar más concentrados en el partido. Y también se ha visto que la creatina puede tener efectos a nivel cognitivo.

R: Todos los suplementos nutricionales que se utilizan en competiciones internacionales y los que utilizan los deportistas de élite son seguros, puesto que los nutricionistas o el equipo o el propio club de fútbol lo que compran son suplementos que están acreditados como libres de doping.

Tienen unos sellos de calidad que nos dicen que han seguido una auditoría desde la materia prima, como desde la fabricación, para saber que realmente son suplementos seguros tanto para la salud como para no dar positivo en un test antidoping.

R: Es importante, sobre todo, esa parte de aclimatación, por eso la mayoría de equipos llegan antes al lugar donde van a disputar sus encuentros, se tienen que adaptar al clima y se tienen que adaptar al horario del partido, que es en cualquier momento del día con los cambios horarios a nivel de televisión…

Lo que se hace es, desde los días previos, adelantar el horario de entrenamiento a la hora a la que va a ser el partido y adelantar el horario de comidas a la hora que tienes que comer para acudir al partido. Si tu partido es a las 12:00 horas de la mañana comerás diferente que si es a las 18:00.

Los suplementos sirven, sobre todo aquellos que pueden interactuar con el sueño, los que ayudan, por ejemplo, con el jet lag, como puede ser la melatonina, y también aquellos suplementos que nos permiten tomar ingestas en momentos en los que tu cuerpo no te pide comer, como tomar un batido,

R: Sobre todo el día previo y el día del partido, lo que se hace es una dieta alta en hidratos de carbono, que es la energía, ese glucógeno, que vamos a utilizar durante el partido. Muchos jugadores toman pasta; arroz; preparados de cereales, como quinoa; también patata, almidones; algo de proteína de fácil asimilación, como pollo o pescado blanco. También el día previo se puede tomar pescado azul que aporta omega 3 y algo de verdura.

Normalmente la dieta de un futbolista suele ser sota, caballo y rey. No varía mucho de la pasta y el pollo antes del partido. Y sobre todo también de forma individual, lo que a ellos les va bien. Si son jugadores profesionales que llevan muchos años jugando, ellos saben lo que pueden comer antes porque le sienta bien de cara al partido.

R: Cuando hablamos de una pauta tanto nutricional como de suplementación para un deportista de élite siempre va de forma individualizada, con lo cual no es tan diferente entre hombre y mujer y sí más lo que a esa persona o ese deportista en concreto le va bien.

En el caso de fútbol femenino no es diferente. Los protocolos son bastante similares a los que se utilizan en fútbol masculino.

R: Hay muchos chavales, sobre todos los más jóvenes, que siguen a estos futbolistas de élite y quieren hacerlo todo igual que ellos. Hay que tener en cuenta que nunca va a ser igual, ni la intensidad de los entrenamientos, ni la intensidad de los partidos. Y la pauta nutricional siempre tiene que estar adaptada individualizada a cada persona, a su edad, a su intensidad de entrenamiento y a sus requerimientos.

No tiene sentido que nosotros demos suplementos a chavales a los que realmente no les van a hacer falta, no tanto porque sean perjudicial, sino porque son caros, estamos gastando dinero, y es algo que no les va a aportar beneficios. Siempre que busquemos un suplemento, si somos deportistas amateur, en este caso vamos a intentar que sean aquellos que nos hacen falta realmente.

R: Aparte de España, obviamente la nutricionista es española, Catar tiene un nutricionista español, la selección de Estados Unidos tiene una nutricionista española y Suiza también tiene nutricionista español, con lo cual hay dietistas-nutricionistas españoles, miembros de nuestra asociación, que nos están representando en el Mundial.

R: Sí, realmente los dietistas-nutricionistas españoles están muy bien considerados a nivel internacional, hay bastante nivel.

Cuando estás trabajando para cualquier país, tienes que tener en cuenta sus hábitos, su estilo de vida y también las comidas típicas. Por eso, muchas selecciones viajan con su propio cocinero, con sus propios productos de materias primas de su país y también con la forma de cocinar.