Ake ingresa en el fondo de Países Bajos y Túnez hace cambios en todas las líneas

Pese a que en su primer juego los europeos alinearon por el sector derecho a Crysencio Summervielle y a que en el segundo el jugador del West Ham United ingresó desde el banco de suplentes y jugó la segunda parte, Ronald Koeman decidió mantener en el once inicial a Donyell Malen.

De acuerdo con esto, Países Bajos jugará con Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Del otro lado, Túnez saltará al campo con variantes en la defensa, en el centro del campo y con un nuevo centroatacante.

Omar Rekik, Dylan Bronn, Anils Slimane y Elias Saad dejarán el once inicial y serán reemplazados por Mohamed Amine, Rani Khedira, Ismael Gharbi y Hazem Mastouri.

De esta forma, el equipo de Hervé Renard jugará con Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Amine; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi y Hazem Mastouri.

El encuentro, que se disputará en el estadio de Kansas City, será el de la despedida de Túnez de la Copa del Mundo, mientras que Países Bajos buscará una victoria que le permita quedarse con el primer lugar.

En este momento, los neerlandeses y los nipones tienen cuatro puntos cada uno, Suecia suma tres y Túnez no acumula unidades.