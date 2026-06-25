Video: esto dijo Santiago Peña sobre la sanción de FIFA a ‘Chipi’ Vera

Este jueves, Paraguay y Australia disputarán la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026 en un encuentro programado para las 23:00 en el Levi’s Stadium, de la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El debut de la Albirroja estuvo marcado por una aplastante derrota (4-1) ante los estadounidenses anfitriones. En ese partido estuvo como espectador el presidente de la República, Santiago Peña.

Ante el encuentro de hoy, Peña brevemente declaró a la prensa “fuerza para la Albirroja, fuerza fuerza” y ya cuando se retiraba volvió para decir: “Y que le den una oportunidad a Chipi, chera’a, fuerza”.

Su mensaje es en referencia a la sanción de la FIFA al periodista de ABC Color Jorge “Chipi” Vera, quien fue revocado de sus credenciales para cubrir el Mundial tras los comentarios sobre la actuación del árbitro salvadoreño Iván Barton en el duelo entre Paraguay y Turquía.

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Reacciones por el caso de ‘Chipi’ Vera

Como se mencionaba, el caso se originó luego de que la FIFA revocara las credenciales tras sus expresiones al comentar la expulsión del futbolista paraguayo Miguel Almirón, quien fue el primero en recibir una tarjeta roja por taparse la boca al momento de estar frente a un rival.

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La sanción fue aplicada pese a que el periodista realizó posteriormente un pedido público de disculpas. Además, diversos gremios, entre ellos el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, cuestionaron la medida por considerarla atentatoria contra el derecho al trabajo y la libertad de expresión.

En la misma línea se pronunció el asesor jurídico del Grupo ABC, César Coll, quien calificó la sanción como “desproporcional” e “injusta”, argumentando que afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión y trabajo.

Dentro del Congreso, ayer los senadores Colym Soroka y Eduardo Nakayama también mencionaron el caso en favor del comunicador. “No te vayas a callar”, instó el colorado, mientras que lamentó que ahora los periodistas deportivos “se van a poner un bozal ahora”.

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Comunicado a la audiencia

1.⁠ ⁠La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) envió una notificación a Editorial Azeta S.A., ABC y Radio Cardinal AM comunicando la revocación de credenciales del periodista Jorge “Chipi” Vera. La nota menciona que la medida fue adoptada a raíz de comentarios realizados durante la transmisión del compromiso Paraguay – Turquía tras la expulsión del jugador Miguel Almirón. Para la FIFA, se hicieron “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA”.

2.⁠ ⁠En estricto cumplimiento de las directivas de la FIFA y la licenciataria “Torneos y Competencias”, nuestro medio ha realizado inmediatamente las primeras reparaciones. Desafectó a nuestro relator de la cobertura oficial del torneo y de programas vinculados a la competencia.

3.⁠ ⁠Adicionalmente, Jorge “Chipi” Vera ha reconocido inmediatamente ante la FIFA y su licenciataria las desafortunadas manifestaciones y envió una nota de rectificación y disculpas dirigida al equipo de acreditaciones. En la comunicación admitió el exceso verbal producto de la tensión de una transmisión en vivo. También ofreció realizar las aclaraciones y pedido de disculpas ante la audiencia de todas las plataformas que corresponden al Grupo ABC.

4.⁠ ⁠Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación. Las disculpas fueron presentadas, el error fue admitido y las medidas correctivas fueron adoptadas de inmediato.

5.⁠ ⁠La medida priva a un profesional de su principal herramienta de trabajo en la competencia futbolística más importante del mundo. Con ello se desconoce la trayectoria de décadas, caracterizada por el respeto, el profesionalismo y el cumplimiento de normas que rigen el ejercicio periodístico y las coberturas deportivas nacionales e internacionales.

6.⁠ ⁠Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia.

7.⁠ ⁠El Grupo ABC reafirma su compromiso con su audiencia y con la cobertura profesional e independiente de los acontecimientos deportivos más relevantes del mundo. Seguiremos informando con la misma convicción, pasión y responsabilidad que nos han acompañado siempre. También esperamos que ninguna institución renuncie a principios de justicia y equidad.

8.⁠ ⁠Ninguna sanción debería ignorar la trayectoria de una vida profesional por un hecho aislado, reconocido y corregido. Confiamos en que la FIFA revisará su determinación y permitirá que la proporcionalidad y el diálogo nos lleven a la justicia.