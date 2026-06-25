Costa de Marfil, segunda, y Ecuador, tercera, acompañan a dieciseisavos a Alemania

De las cuatro sólo ha quedado eliminada Curazao, con un único punto y como última.

Alemania, como primera, se medirá en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros, que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia-Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay o Australia) o F (Países Bajón, Japón o Suecia). El duelo será el lunes 29 de junio en Boston.

Costa de Marfil, como segunda, se enfrentará un día más tarde, el 30 de junio, a Noruega o Francia, dependiendo de quién finaliza en la segunda posición del grupo I en el duelo directo que disputan los conjuntos de Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ecuador, como tercera, debe esperar la combinación y el rival en dieciseisavos. Entre las opciones, figuran once posibilidades, a la espera del desarrollo de la última jornada: México, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Ghana, Croacia, Egipto, Irán, Bélgica, Colombia o Portugal.