De la Fuente: España debe dar su "mejor versión" ante Uruguay

"Necesitamos dar nuestra mejor versión, cada vez los rivales son más difíciles. Hay que mejorar porque Uruguay nos va a exigir más", remarcó De la Fuente en rueda de prensa un día antes del partido que tendrá lugar este viernes en Guadalajara, oeste de México.

El técnico indicó que Uruguay "se está jugando muchísimo" por lo que España debe intentar "llevar la iniciativa".

"Para ganar a Uruguay necesitamos mejorar. Tienen jugadores muy importantes jugando en grandes ligas. Van a ser un partido difícil y un rival difícil", sostuvo De la Fuente.

Sin dar pistas sobre el once del partido ni si Lamine Yamal, estrella del combinado español, será titular, reconoció que la "buena actuación" de los jugadores en la victoria ante Arabia Saudí "no invita a hacer cambios" pero remarcó la calidad de todos los convocados.

"En la Eurocopa, los partidos más importantes los resolvieron los jugadores que salieron desde el banquillo. Es una de nuestras fortalezas", advirtió.

Con cuatro puntos, la Roja lidera el Grupo H, seguida de Uruguay y Cabo Verde, ambas con dos, y de Arabia Saudí, con uno.