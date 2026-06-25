Ecuador sale con Angulo, Plata y Valencia en el ataque y Alemania rota poco

El técnico de la Tri, Sebastián Beccacece, va a dar entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

De esta forma, Ecuador saldrá con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Por su parte, Alemania va a salir con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.

El once del seleccionador Julian Nagelsmann será el formado por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, David Raum; Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Felix Nmecha; Leroy Sané y Kai Havertz.

Alemania juega sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.

Por su parte, Ecuador está obligada a ganar, algo que nunca ha conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar a los cruces.

Ante de esta 'final', cayó en el último minuto contra Costa de Marfil (1-0) y no pasó del empate sin goles con Curazao.

El partido se jugará el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que acogerá la final del campeonato, a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT) y estará arbitrado por la estadounidense Tori Penso.