FIFA se alía con MercadoLibre para combatir la piratería durante el Mundial

Según informó este jueves la compañía en un comunicado difundido en Buenos Aires, la FIFA se ha incorporado a la Alianza Anti Falsificación de MercadoLibre (MercadoLibre Anti-Counterfeiting Alliance, MACA), orientada a luchar contra la falsificación y la piratería digital en América Latina.

Mediante la alianza sellada, MercadoLibre y la FIFA trabajan en conjunto para detectar y remover publicaciones dentro de la plataforma que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de la FIFA asociados a sus competiciones.

El acuerdo también incluye la coordinación de acciones con las autoridades de los diversos países para facilitar la incautación de productos falsificados, como balones y camisetas deportivas.

"A través de esta incorporación, la FIFA y MercadoLibre trabajan en conjunto para combatir la falsificación y la piratería de productos y mercadería relacionados con el mundial", dijo la empresa, que opera en 18 países de Latinoamérica.

MercadoLibre resaltó la importancia de la iniciativa MACA dada la fuerte demanda de productos relacionados con el Mundial.

La plataforma de comercio electrónico creada en 1999 en Argentina ha registrado en mayo pasado 105 búsquedas por minuto en la región de productos relacionados con el Mundial.

"Esta alianza con la FIFA nos permite seguir protegiendo a nuestros usuarios y a las marcas que confían en nuestra plataforma, promoviendo un comercio más justo y transparente", afirmó Paula Fernández Pfizenmaier, directora de Propiedad Intelectual de MercadoLibre.

Lynn Carrillo, directora del área Legal Comercial de la FIFA, explicó: "La FIFA trabaja arduamente para proteger su propiedad intelectual y los derechos otorgados a los socios y licenciatarios oficiales".

"El trabajo en equipo y el liderazgo demostrados por MercadoLibre a través de esta importante y efectiva alianza son un pilar clave del programa antifalsificación de la FIFA y un paso fundamental para garantizar que los aficionados tengan la tranquilidad de estar adquiriendo productos auténticos y de alta calidad", añadió Carrillo.

Esta alianza complementa una asociación comercial más amplia, en la que MercadoLibre se desempeña como proveedor de la Copa Mundial de la FIFA 2026.