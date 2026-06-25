Nagelsmann: "Victoria merecida de Ecuador"

"Enhorabuena a Ecuador, una victoria merecida debemos decir", dijo Nagelsmann en rueda de prensa, tras caer 2-1 ante la Tri en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026.

El seleccionador llamó a "aceptar la derrota" y "pasar página" cuanto antes para poner ya el foco en el partido de dieciseisavos de final, el próximo lunes, en Boston, ante uno de los mejores ocho terceros.

De Ecuador, resaltó su "buena condición física" y recordó que quedaron segundos en la fase de clasificación suramericana, por detrás apenas de Argentina, vigente campeona del mundo.

Asimismo, también acusó a sus jugadores de "impacientes" a la hora de encontrar espacios y admitió que "perdieron el control" cuando adelantaron las líneas.

"Hemos invitado a Ecuador a presionar más alto", lamentó.

Por otro lado, exculpó a Manuel Neuer de los dos goles encajados. En su opinión, el primero, de Nilson Angulo, era "muy difícil" pararlo porque pasó entre las piernas de varios jugadores; y el segundo, de Gonzalo Plata a la salida de un córner, era "muy complicado" reaccionar a tiempo.

"El jugador entra desde atrás, mete la pierna y es muy complicado para el portero hacer esa parada", apuntó.

Con todo, se mostró "muy satisfecho" con la actuación de Leroy Sané, autor del único tanto alemán. También valoró el esfuerzo físico de Florian wirtz. En cuanto a Jamal Musiala lo exculpó de su discreta actuación por falta de ritmo.

"Ha tenido una temporada muy cargada y tiene que recobrar el ritmo de partido", indicó del atacante del Bayern Múnich.

Asimismo, mencionó que el balón no rodaba y se frenaba un poco porque el césped del MetLife estaba seco, una protesta ya transmitida por jugadores durante este Mundial 2026.

"Perder nunca es positivo", pero "hemos aprendido nuestras lecciones y vamos a pasar página. El lunes es importante empezar con buen pie y darlo todo" para pasar a octavos, zanjó.