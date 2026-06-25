Nico Williams asegura estar recuperado, listo para jugar cuando lo requieran

"Tampoco me quiero poner fechas; no quiero hablar muy alto, sino seguir trabajando como lo estoy haciendo y el míster decidirá si ponerme o no. Si me pone, voy a ser el hombre más feliz del mundo y si no me pone, también", dijo a los medios de comunicación.

El jugador del Athletic Club se declaró deseoso de saltar a la cancha, pero dijo entender que debe ser paciente y seguir los procesos.

"Es difícil porque soy un jugador a todo nada", señaló.

La selección de España se entrenó hoy en Guadalajara como parte de su preparación para el encuentro de mañana contra Uruguay, de la última jornada del grupo H, en el que ambos equipos se juegan la clasificación directa a dieciseisavos de final.

Antes de la práctica, jugadores y cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y damnificados por los terremotos ocurridos esta semana en Venezuela.

El defensa Pedro Porro negó que España sea favorita para el partido contra los uruguayos, a los que espera con un juego intenso y duro, como el que han desplegado en los primeros dos partidos del Mundial.

"Favorito, a día de hoy hay muy poco. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo", explicó.

El jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra, aseguró que el equipo está confiado en el nivel de juego que ha desarrollado y no hace caso de las críticas tras el inicio inesperado contra Cabo Verde con empate sin goles.

Porro consideró que el recibimiento del público mexicano ha sido muy bueno equipo siente que contra Uruguay jugarán como en casa.

Con cuatro puntos, España lidera el grupo H, seguida de Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos unidades, y de Arabia Saudita, con una.