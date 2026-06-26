Álex Baena y un gol para María Caamaño

“Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara”, dijo en declaraciones a Dazn tras el partido.

Un gol en el que contó con la ayuda del error del portero uruguayo, Fernando Muslera, y, para Baena, también con “una patadita” de María Caamaño.

“Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara”, señaló.

María, fallecida el pasado 16 de abril, se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la celebración del título de la Eurocopa de 2024 en la plaza de Cibeles de Madrid. Invitada por el entonces capitán Álvaro Morata, levantó el trofeo junto a los internacionales y recibió el cariño y reconocimiento de una plantilla que encontró en su lucha un ejemplo de fortaleza y superación.

Desde entonces, su recuerdo ha permanecido muy presente dentro de la selección española. Durante la concentración para el Mundial de 2026, una fotografía de María celebrando el título de la Eurocopa junto a los jugadores preside el gimnasio de la Baylor School de Chattanooga, campo base del equipo, y otra imagen suya encuentra en el vestíbulo del hotel. Álex Baena fue uno de los futbolistas que mantuvo una relación más estrecha con ella.

Su historia también ha dado lugar a la creación de ‘M4RÍA, Princesa Futbolera Guerrera’, una edición especial del ‘Baby Pelón’ presentada por la RFEF y la Fundación Juegaterapia. Los fondos recaudados con su venta se destinarán íntegramente a la beca ‘La Sonrisa de M4RÍA’, dedicada a apoyar la investigación del sarcoma de Ewing y a mejorar el futuro de otros niños que afrontan esta enfermedad.