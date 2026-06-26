Los rusos han perdido el interés por el Mundial

Según el diario Kommersant, los sectores que habitualmente registran un aumento de clientes durante la celebración del torneo, en esta ocasión experimentan hasta una caída de ingresos.

Así, las casas de apuestas no reportan un incremento de beneficios, mientras la afluencia a los bares deportivos incluso ha disminuido.

Los productos con el logo del torneo no atraen al gran público e incluso bajan las ventas de cerveza, destaca el rotativo.

Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran, en particular, la ausencia de la selección nacional rusa y los horarios de transmisión poco convenientes para el público ruso.

Rusia acogió su propio Mundial en 2018, evento que mereció elogios de los aficionados de todos el mundo y que recuerdan con nostalgia muchos ciudadanos de este país.