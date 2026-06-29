1966, cuando Italia fue recibida a tomatazos

Corría julio del año 1966 y la 'azzurra' dirigida por Edmondo Fabbri partía como favorita y contaba en esa época con jugadores como Albertosi, Facchetti, Bulgarelli, Sandro Mazzola y Gianni Rivera.

Llegó al tercer partido de la fase de grupos, contra el conjunto asiático después de haber ganado a Chile en el primero y haber caído con la Unión Soviética de Lev Yashin en el segundo. Tan solo necesitaba un empate para clasificarse a los cuartos de final,, pero un obrero de una imprenta de Pionyang frustró sus posibilidades.

'Il dentista'. Así era conocido Pak Doo-ik, delantero norcoreano que trabajaba en una imprenta y que pasó a la historia del fútbol italiano al marcar el gol que eliminó a la 'azzurra' del Mundial de Inglaterra.

El tanto del norcoreano llegó al borde del descanso, en el minuto 42, y bastó para certificar una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Corea del Norte, debutante absoluta en la competición, resistió durante toda la segunda mitad ante una Italia incapaz de reaccionar pese a la calidad de sus figuras.

La prensa italiana bautizó así a Pak Doo-ik debido a que el futbolista compatibilizaba el deporte con su trabajo como odontólogo, según la versión más extendida en Italia durante décadas.

Posteriormente, varias investigaciones apuntaron a que en realidad trabajaba en una imprenta de Pionyang, aunque el apodo quedó inmortalizado en el imaginario colectivo como símbolo de una derrota humillante ante un rival al que consideraban amateur y muy inferior.

Sesenta años después, este varapalo conecta con otra crisis profunda en el 'calcio'. La tetracampeona del mundo quedó fuera del Mundial 2026 tras perder la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina (1-1, 4-1 en los penaltis), en lo que ha sido su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, después de no clasificarse para Rusia 2018 ni para Catar 2022.

"Grotesco. Vergüenza nacional. El fútbol italiano ha muerto", proclamó la prensa transalpina tras aquella histórica derrota de 1966. Más de medio siglo después, Italia volvió a escuchar el mismo veredicto: "Tutti a casa".

0. Italia: Albertosi, Burgnich, Guarneri, Facchetti, Janich, Fogli, Bulgarelli, Rivera, Mazzola, Barison, Perani.

1. Corea del Norte: Li Chan-Myung, Shin Yung-Kyu, Lim Zoong-Sun, Ha Jung-Won, Oh Yoon-Kyung, Yang Song-Kuk, Pak Seung-Zin, Kim Bong-Hwan, Han Bong-Zin, Pak Doo-Ik, Im Seung-Hui.

Árbitro: Pierre Schwinté (Francia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo 4 de la Copa Mundial de la FIFA de 1966 disputado en el estadio Ayresome Park Birmingham), ante unos 17.000 espectadores. Italia jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas por la lesión de Bulgarelli, ya que en aquella época no se permitían sustituciones. La victoria clasificó a Corea del Norte para los cuartos de final y supuso una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales.