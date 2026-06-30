El colombiano Cuesta firma con el Sporting Cristal y apunta a ganar el Clausura peruano

"El máximo objetivo es ser campeón", declaró Cuesta durante su presentación oficial como jugador de Cristal, que acabó el Torneo Apertura en la duodécima posición, mientras que en la Copa Libertadores quedó tercero en la fase de grupos y pasará a jugar la Copa Sudamericana.

"Para nadie es un secreto lo que genera Sporting Cristal en Perú, un club que siempre ha estado pendiente de mí y con ganas de que yo pueda ser parte de este club", señaló el futbolista.

El colombiano, que llega al Sporting Cristal procedente de la Universidad Central de Venezuela, consideró que llegar al equipo del distrito limeño del Rímac es "lo mejor" que podía hacer para su carrera "y seguir creciendo como jugador".

"El grupo humano que hay aquí es lo que me dio la confianza para decidir venir", señaló el jugador, de 24 años.

El atacante se definió como "un jugador veloz y potente, que tiene en el uno contra uno una de sus mejores características y que va a querer siempre hacer o goles o dársela a un compañero para que marque".

Cuesta llevará el dorsal 77, y al ser consultado por su elección con ese número, señaló que es para lograr "siete goles y siete asistencias".