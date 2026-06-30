Florentino Pérez: "En el Real Madrid luchamos hasta el final y no nos rendimos nunca"

Florentino Pérez presidió el acto de graduación en el estadio Santiago Bernabéu donde se graduaron 1.775 estudiantes, cuyo padrino fue el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer. Una alianza con la Universidad Europea que cumplió este 2026 veinte años.

Un estadio que además de eventos deportivos también acoge actos institucionales; "El Santiago Bernabéu es testigo de gestas que tienen que ver con la superación permanente y ha presenciado noches mágicas e inolvidables", comparó Florentino el fútbol con la carrera educativa.

Además, Pérez hizo alusión a los valores del club. "Luchamos hasta el final y no nos rendimos nunca. Ser del Real Madrid es, sobre todo, una manera de entender la vida y es, también, una forma de hacer las cosas", afirmó.

Sin embargo, valoró la educación de todos los estudiantes presentes y el esfuerzo que realizan en su carrera a la par que lo hacen los futbolistas del equipo: "Este club nos enseña a crecer en la cultura del trabajo. Así se han conseguido todos los éxitos y todos los títulos que este club ha logrado a lo largo de sus 124 años de historia", dijo.

"El Real Madrid es de todos. Pertenece al corazón de la gente, más allá de la nacionalidad, lengua, religión, ideología, condición social, etnia o cultura a la que cada uno pertenezca. El Real Madrid es un sentimiento que une a millones de personas en todo el planeta", agregó el presidente.

Al término del acto, Florentino Pérez quiso mandar un mensaje de "ánimo, cariño y solidaridad" para los afectados por el terremoto de Venezuela.