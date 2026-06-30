Girondins de Burdeos, excluido de las competiciones francesas de la próxima temporada

"El club tiene intención de apelar esta decisión en el plazo previsto por el reglamento. Este procedimiento de apelación permitirá al FC Girondins de Burdeos finalizar la temporada 2026-2027 y presentar el conjunto de elementos actualizados ante la comisión de apelación, que se reunirá en un plazo de 15 días", señaló el equipo bordelés en un comunicado.

Si el recurso no sale adelante y se confirma la decisión tomada por la Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG, el gendarme financiero del fútbol francés), este club histórico del fútbol galo competirá en la Regional 1, la sexta división francesa, tras haber jugado en la Nacional 2 (cuarta división) durante los dos últimos años por culpa de sus problemas financieros.

Según el diario L'Équipe, las opciones del club para revertir esa situación pasan por opciones como que el empresario luxemburgués de origen español Gérard López, presidente y propietario del club desde 2021, inyecte los 9 millones necesarios para financiar la próxima temporada.

Otra opción es un préstamo de un intermediario como el fondo británico Sparta Capital, con el que hay conversaciones para comprar la mayor parte de la entidad.

Fundado en 1920 y con estatuto de equipo profesional desde 1937, el Girondins es uno de los grandes clubes del fútbol francés, ya que ha ganado seis Ligas, cuatro Copas de Francia y tres Copas de la Liga.

Fue finalista de la Copa de la UEFA de 1996. Por sus filas han pasado leyendas del fútbol francés como Zinédine Zidane o Jean Tigana.