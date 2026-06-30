La selección de Irán se despide con "orgullo" de Tijuana entre muestras de afecto

A las afueras del hotel Marriott de Tijuana, donde se hospedó el equipo, los aficionados se congregaron desde primeras horas de la mañana con banderas iraníes, camisetas, cartulinas y otros artículos para agradecer la cercanía que el equipo iraní mantuvo durante su estancia en la ciudad del noroeste de México.

Antes de partir, jugadores y miembros de la delegación salieron a convivir con los asistentes, firmaron autógrafos, se tomaron fotografías y escucharon las porras de los seguidores, que corearon "¡Irán, hermano, ya eres mexicano!", en un ambiente de celebración y despedida.

Miembros del equipo, por su parte, dirigieron un mensaje de agradecimiento a los asistentes, en el que señalaron que, aunque la delegación regresaba a Irán, "el corazón y el alma" del grupo permanecerían en Tijuana.

También afirmaron que México ya formaba parte de ellos y agradecieron la hospitalidad recibida durante su estancia, al tiempo que aseguraron que se marchaban con "orgullo" por el desempeño mostrado en el torneo, pese a no haber conseguido avanzar a la siguiente fase después de haber cosechado tres empates ante Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

La selección iraní concluyó su participación en la Copa del Mundo tras disputar su último encuentro de la fase de grupos en Estados Unidos, y regresar a Tijuana, donde había establecido su campamento base antes las restricciones logísticas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La negativa de Washington para permitir el hospedaje y entrenamiento de la selección de Irán dentro de sus fronteras obligó a desplegar una estrategia de emergencia que derivó en el establecimiento de su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana.

En entrevista hace una semana con EFE, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, afirmó que las restricciones logísticas impuestas por Estados Unidos a su selección nacional durante el Mundial de fútbol 2026 han sido "negativas y violan las normativas de la FIFA" al mezclar el deporte con las disputas políticas internacionales.