Los partidazos de este jueves 2 de julio en el Mundial 2026

La cartelera de hoy presenta tres duelos de alto voltaje en suelo norteamericano. A continuación, repasamos la agenda completa con los horarios internacionales, la TV local y las probables formaciones para las citas de la fecha.
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1. España vs. Austria: choque de estilos en California
La “Roja” busca imponer su juego de posesión ante una Austria siempre dura, intensa y táctica. Promesa de partidazo para arrancar la jornada.
- Estadio: Los Ángeles (Inglewood, California, EE. UU.)
- Horarios:
Las probables formaciones:
- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
2. Portugal vs. Croacia: ¿el último baile de dos leyendas?
Duelo con aroma a partidazo histórico en tierras canadienses. Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, frente a frente una vez más, liderando a sus selecciones en una batalla donde el que parpadea, queda fuera.
- Estadio: Toronto (Ontario, Canadá)
- Horarios:
Las probables formaciones:
- Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.
- Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Martin Erlić; Mateo Kovačić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Nikola Vlašić, Andrej Kramarić e Ivan Perišić. DT: Slatko Dalic.
3. Suiza vs. Argelia: para cerrar la jornada
Los helvéticos, siempre ordenados y competitivos, miden fuerzas contra el peligroso y vertical seleccionado argelino. Un cruce de pronóstico reservado ideal para los que se quedan prendidos a la pantalla hasta tarde.
- Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)
- Horarios:
Las probables formaciones:
- Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
- Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.
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¿Dónde ver el Mundial 2026 en Paraguay?
Todos los encuentros de la jornada van en vivo y en directo a través de las pantallas de GEN, disponible en los siguientes canales según tu cableoperador:
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Tigo Satelital (DTH): Canal 12
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
¿Dónde ver en streaming?
VersuspyenYoutubey a través de lapágina web de El Trece.