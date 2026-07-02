Ex mundialista francés Dugarry pronostica que Paraguay “se va a llevar una paliza”

Francia está siendo la selección que más convence en este Mundial de Norteamérica 2026, por su poderí ofensivo. "Les Bleus" marcaron un total de 13 goles en 4 partidos y tan solo han encajado 2, algo que les coloca directamente como serios candidatos a hacerse con la Copa del Mundo.

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Tras el contundente pase a octavos de final, las reacciones no se han hecho esperar, y uno de los más contundentes ha sido Christophe Dugarry. El exfutbolista y campeón mundial en 1998 analizó el estado de forma del combinado de Didier Deschamps, mostrándose categórico sobre el nivel actual del equipo y enviando un aviso muy serio a sus próximos rivales.

Sin piedad contra Paraguay: “Es un equipo incapaz”

Dugarry no tuvo filtros al evaluar el próximo gran reto de la selección francesa, apuntando con dureza contra el planteamiento táctico del conjunto sudamericano: “Los paraguayos se van a llevar una paliza, los paraguayos van a llegar, van a querer defender porque son incapaces —incapaces, lo repito dos veces para que se entienda bien— de proponer juego. Ya está, ofensivamente es catastrófico, así que lo único que van a hacer es defender, van a pegar patadas, pero eso no es suficiente”.

🗣️ "¡Paraguay va a ser vapuleado!" 😡



🔶El ex mediocampista Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, declaró que Paraguay "es una selección catastrófica en ofensiva y lo único que harán, será defenderse"



🔶Estas declaraciones se dieron el programa 'Rothen… pic.twitter.com/LTf7ycUVxx — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 2, 2026

El mapa de los rivales: ¿Quién puede frenar a Francia?

Al mirar el resto del cuadro mundialista, el exdelantero analizó las pocas amenazas reales que ve en el camino hacia el título, mencionando a Marruecos y mirando de reojo la calidad técnica de España. “El problema es: ¿qué equipo puede proponerte algo diferente? Marruecos... me encanta Marruecos, no hay problema, pero Marruecos va a tener que mantener la calidad de su primer partido”.

Le ex-jugador ya ve como accesible a la albirroja y empieza a varajar las opciones para las siguientes instancias. “Sí, pero eso es la semifinal, es la final, así que hoy no puedes andar con rodeos ante lo que es injugable. Todavía quedan dos partidos por jugar, está Paraguay y tal vez Marruecos más adelante. En fin, bueno, espero que todo salga bien”.

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Un dominio que roza la perfección

Para Dugarry, la superioridad de Les Bleus es tan evidente que le cuesta encontrar un escenario donde el equipo pase apuros antes de cruzarse con las potencias históricas. “Y en estos dos próximos partidos, sinceramente, no veo... a ver, todo es posible, pero no veo cómo Marruecos y Paraguay nos van a meter en problemas. Eso espero... bueno, no lo espero, de hecho, pero tal vez estén los españoles y los argentinos”.

El ex-Barcelona espera que su equipo siga demostrando el ritmo demoledor que viene imponiendo. “Vamos a ver cómo juegan ellos sus dieciseisavos de final, cómo juegan sus octavos de final, cómo juegan sus cuartos de final. Porque, por el momento, la sensación de dominio está del lado de Francia, desde el principio hasta el final. Defensivamente, ofensivamente, el placer de jugar, el placer que transmite. Hoy en día, no hay ningún equipo que esté mostrando sus armas”.