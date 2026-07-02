Fútbol Internacional
02 de julio de 2026 a la - 10:58

Video: Gol de Rodney Redes para la Liga de Quito

Rodney Iván Redes Cáceres, en el festejo de su gol para la Liga de Quito.
Rodney Iván Redes Cáceres, en el festejo de su gol para la Liga de Quito.Redes sociales

El paraguayo Rodney Iván Redes contribuyó el miércoles con un gol para la victoria de la Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Orense 3-0, por la Liga ecuatoriana.

Por ABC Color

Por la decimosexta ronda de la Liga ecuatoriana, que consta de 30 fechas, Liga Deportiva Universitaria de Quito se impuso de local sobre Orense por 3-0.

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Al minuto 33 se produjo el autogol de Sixto Mina; al 49, Rodney Redes amplió la ventaja y al 72’, Yerlin Quiñónez configuró la goleada en el estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Casa Blanca.

Liga de Quito marcha en la segunda posición, con 27 puntos, aún bien alejado del líder, Independiente del Valle, que cuenta con 37. El podio lo completa el Deportivo Cuenca, que también tiene 27.

El colmenense Redes, de 26 años, formado en Guaraní y con pasado en Austin FC y Olimpia, lleva tres anotaciones en 17 encuentros en Liga de Quito, a la que se sumó a principios de temporada.