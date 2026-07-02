Video: Gol de Rodney Redes para la Liga de Quito

Por la decimosexta ronda de la Liga ecuatoriana, que consta de 30 fechas, Liga Deportiva Universitaria de Quito se impuso de local sobre Orense por 3-0.

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Al minuto 33 se produjo el autogol de Sixto Mina; al 49, Rodney Redes amplió la ventaja y al 72’, Yerlin Quiñónez configuró la goleada en el estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Casa Blanca.

A @LDU_Oficial le cayó muy bien la para. El equipo de Nunes corrigió varias cosas y hoy dejó una muy buena imagen en la reanudación de la @LigaEcuabetec. Este es en un golazo de Rodney Redes, que terminó siendo la figura.



Así lo relatamos en @zapping_ecu pic.twitter.com/7KUdOOSvyE — Juan Fernando Laso (@chipilaso93) July 2, 2026

Liga de Quito marcha en la segunda posición, con 27 puntos, aún bien alejado del líder, Independiente del Valle, que cuenta con 37. El podio lo completa el Deportivo Cuenca, que también tiene 27.

El colmenense Redes, de 26 años, formado en Guaraní y con pasado en Austin FC y Olimpia, lleva tres anotaciones en 17 encuentros en Liga de Quito, a la que se sumó a principios de temporada.