Inglaterra se recupera del susto y avanza gracias al “Huracán” Kane

Del claro favoritismo de Inglaterra, a la mayúscula sorpresa de la República Democrática del Congo, que le dio el toque de dramatismo a la definición del duelo de eliminación directa por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Al final, Harry Kane puso las cosas en su lugar para la victoria de su selección por 2-1.

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El que propuso juego ofensivo fue el seleccionado europeo, pero el que marcó fue el africano. Brian Cipenga capturó un balón cruzado y con potente disparo al palo del golero Jordan Pickford marcó el 1-0.

El choque se volvió disputado en el mediocampo, con la máxima entrega de los congoleños y la impotencia de los ingleses por no llegar al empate, a pesar del intento permanente.

En cada ataque, Congo generaba sensación de riesgo ante un rival partido en dos, por la necesidad que tenía de nivelar el marcador.

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Con un cabezazo, Bellingham estuvo cerca de igualar, pero encontró con la gran respuesta de Mpasi. La principal carta de gol, Harry Kane, no entraba en el circuito de juego.

Si bien Congo se salvó en varias ocasiones, también dispuso una oportunidad clarísima para la segunda anotación que no la pudo concretar Yoanne Wissa.

Kane acusó una falta dentro del área pero ni el árbitro ni el VAR detectaron irregularidad alguna por lo que no fue sancionado el penal reclamado por los ingleses.

En la complementaria, Inglaterra tuvo el control territorial, pero no pudo vulnerar a la aplicada y cada vez más reforzada defensa congoleña.

Los minutos pasaban y el tanto inglés no llegaba hasta que apareció el “Huracán” Kane para aplicar un frentazo tras el pase de Gordon y vencer a Lionel Mpasi, que dio la sensación que pudo haber hecho algo más.

La genialidad de Kane inclinó la balanza a favor del equipo de Thomas Tuchel. Control, giro y definición del capitán y figura del seleccionado inglés que va al encuentro de México en octavos.

Detalles del partido

Estadio: Atlanta. Árbitro: Adham Makhadmeh. Asistentes: Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle (terna de Sudáfrica). Cuarto y quinto árbitros: Khalid Alturais y Mohammed Alabakry (Sudáfrica). VAR: Khamis Al Marri (Qatar). AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos). Soporte VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence (71’ Eberechi Eze), Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (91’ John Stones), Jude Bellingham; Marcus Rashford (60’ Anthony Gordon), Harry Kane y Noni Madueke (60’ Bukayo Saka). D.T.: Thomas Tuchel.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (89’ Joris Kayembe); Samuel Moutoussamy (89’ Fiston Mayele), Ngalayel Mukau (76’ Edo Kayembe), Nathanael Mbuku (64’ Meschak Elia), Noah Sadiki; Brian Cipenga (76’ Théo Bongonda) y Yoane Wissa. D.T.: Sébastien Desabre.

Goles: 7’ Brian Cipenga (RDC); 75’ y 86’ Harry Kane (I). Amonestados: 19’ Jude Bellingham (I); 27’ Noah Sadiki (RDC). Tiros de esquina: Inglaterra 5-RD Congo 3.